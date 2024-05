Sul bus senza documenti e con il permesso di soggiorno scaduto da tempo: 25enne denunciato

ANCONA – Weekend di controlli e di monitoraggio costante nelle zone del centro cittadino, pattugliato dalla Polizia di stato nell’opera di prevenzione e di salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica. I controlli hanno riguardato anche le linee di autobus principali che dalle zone periferiche della città vengono utilizzati dai più giovani per raggiungere il centro cittadino e che, spesso, diventano teatri di episodi di inciviltà.

Proprio a seguito di una segnalazione da parte del personale di "Conerobus", gli agenti sono intervenuti ed hanno fermato un cittadino straniero privo di documenti. L'uomo è stato accompagnato presso gli uffici di via Gervasoni per l’identificazione: il 25enne, cittadino del Bangladesh, è risultato essere regolare sul territorio nazionale, ma dagli accertamenti è emerso che l’uomo era in possesso di un permesso di soggiorno scaduto da settembre 2023. È stato così denunciato per non aver ottemperato all'ordine di esibire un documento alle forze dell’ordine.

Durante il servizio sono state controllate 85 persone, di cui 56 con precedenti giudiziari. Tra questi, un giovane - italiano di circa 20 anni - alla vista dei poliziotti aveva assunto un atteggiamento circospetto, cercando di nascondere nella mano qualcosa. Avvicinato dagli operatori che gli chiedevano conto del suo comportamento, il giovane ha consegnato loro un pezzo di sostanza stupefacente di tipo hashish (poi sequestrata) e quindi denunciato ex art. 75.