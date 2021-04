Riaprono le scuole, torna "6Smart": gli autobus speciali dall’8 aprile

Conerobus, d'accordo con l'amministrazione comunale, provvederà a ripristinare il trasporto scolastico per gli studenti così come precedentemente attivo nel mese di febbraio

Ancona e le Marche tornano in zona arancione. Anche le scuole superiori riprenderanno l'attività da domani secondo le indicazioni di ogni istituto. Per questo Conerobus, d'accordo con l'amministrazione comunale, provvederà a ripristinare il trasporto scolastico per gli studenti così come precedentemente attivo nel mese di febbraio. Per quanto riguarda il servizio 6 Smart, dovendo permettere alla Pluservice il ripristino del sistema di prenotazioni dal giorno 7 aprile, le corse inizieranno il giorno 8 aprile.

Si ricorda che il servizio sperimentale 6Smart, (un innovativo sistema di trasporto bus Il Comune di Ancona, in collaborazione con Conerobus e la Società myCicero) prevede linee di autobus speciali a prenotazione che si aggiungono al normale servizio di linea. Per usufruire del servizio e prenotare è necessario scaricare ed utilizzare l’app ATMA.