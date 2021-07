L’autobus frena e lei cade per terra: spavento per una donna a bordo

Una donna quarantenne è stata soccorsa in zona Q2, davanti a Piazza Salvo d’Acquisto, in seguito alla caduta derivante dalla frenata dell’autobus sul quale si trovava. Dal primo intervento non sono state riscontrate gravi fratture

Forte spavento per una donna quarantenne a bordo di un autobus davanti a Piazza Salvo d’Acquisto, in piena zona Q2 intorno alle 12.30. In seguito ad una frenata del mezzo, la signora ha perso l’equilibrio cadendo per terra rendendo necessario l’intervento dei soccorsi.

Sul posto, oltre all’ambulanza, sono arrivati anche i vigili della Polizia Locale che si sono occupati del traffico dal momento che l’autobus si è dovuto fermare per favorire gli interventi. I sanitari hanno, per il momento, escluso gravi fratture per la donna riscontrando solo un grande spavento della stessa.