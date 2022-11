L'autista alla polizia: "Il mio autobus colpito da un'auto pirata". Scatta l'inseguimento: alla guida un 29enne ubriaco

ANCONA - Guida ubriaco, si scontra contro un autobus e tenta la fuga in via Flaminia. Protagonista un 29enne italiano, fermato dalla polizia a seguito di un incidente stradale avvenuto lungo Piazzale Italia.

Ad allertare gli agenti l'autista dell'autobus che ha raccontato di essere stato colpito da un'auto rossa che poi si era allontanata velocemente dopo aver perso uno specchietto. Percorrendo via Flaminia, all'altezza di Torrette, i poliziotti hanno rintracciato l'auto rossa ed hanno provveduto al controllo del mezzo. Alla guida un 29enne italiano in compagnia di un suo amico di 23 anni. Il 29enne è stato sottoposto a test alcolemico che ha accertato un tasso di 1,53 g/l, circa 3 volte superiore al limite consentito. Inoltre sul sedile posteriore dell'auto gli agenti hanno trovato un piccone da montagna che il 29enne non è riuscito a giustificare. Per questo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Il piccone è stato successivamente sequestrato. Infine i poliziotti gli hanno ritirato la patente di guida ed il veicolo affidato all'amico.