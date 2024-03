Sul bus due volte senza biglietto, multato e condannato

ANCONA - A lui la spunta dava verde e non avrebbe capito perché i due controllori lo trattenevano. «Mi sembrava una cosa ingiusta e mi sono arrabbiato ma non ho spinto nessuno». La giustificazione data nel corso delle udienze del processo a carico di un 27enne del Camerun, sorpreso in autobus da due controllori della Conerobus non è basta al giudice Luca Zampetti che ieri ha condannato il passeggero “portoghese”. Otto mesi di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e rifiuto di fornire le proprie generalità. Il 27 marzo del 2021, a bordo di un autobus extraurbano, avrebbe viaggiato senza biglietto, o meglio, ne aveva acquistato uno elettronico che, una volta salito a bordo doveva vidimare (attivare con un click) ma per ben due volte non lo avrebbe fatto. Il passeggero, difeso dall’avvocato Emanuele Senesi, è stato condannato anche a mille euro di provvisionale in favore dei due controllori, un pagamento per cui è vincolata la sospensione della pena. L’imputato quel giorno dei fatti doveva raggiungere Osimo ed era salito sul primo autobus a Falconara. Poco prima di piazza Ugo Bassi erano saliti a bordo due controllori e il 27enne aveva mostrato loro l'acquisto fatto tramite app, un biglietto elettronico, con una tratta chilometrica, spiegando che si era dimenticato di vidimarlo. Il personale di Conerobus lo aveva rimproverato invitandolo però ad attivare il biglietto. Il giovane era in fase di discesa dal mezzo perché doveva prendere una coincidenza e ha promesso ai controllori che avrebbe attivato il biglietto.

Salendo a bordo del secondo bus però non lo avrebbe fatto subito. Lungo il percorso infatti sono saliti a bordo gli stessi controllori che si sono accorti che lui aveva attivato il titolo di viaggio solo dopo che li aveva visti. Volevano multarlo ma il passeggero si è opposto a farsi identificare. «La spunta del mio biglietto era verde quindi ero in regola - aveva detto al giudice l’imputato in una precedente udienza - volevo solo scendere ma loro mi trattenevano. Avevo una coincidenza da prendere». Con il cellulare ha ripreso quello che stava accadendo gridando «fatemi scendere, fatemi scendere». Nel video, mostrato in aula, non si vede però l’aggressione ai controllori. Uno sarebbe stato spinto contro la macchinetta automatica dei biglietti, l’altro addirittura a terra. Avevano riportato 1-2 giorni di prognosi poi diventati, in base a certificato medico prodotti successivamente, 60 giorni. Alla fine era intervenuta la polizia locale a riportare la calma è il 27enne era stato identificato e multato.