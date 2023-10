Torcia in mano, sbirciano dentro alle auto in sosta. Arriva la polizia: in due finiscono nei guai

ANCONA - Sbirciano all'interno delle auto in sosta utilizzando una torcia. Arriva la polizia ed uno dei due fugge tra le vie della città. E' quanto successo nella notte, poco dopo le 3, in via Veneto.

A dare l'allarme un residente che dalla finestra di casa ha visto due individui che con una torcia rovistavano all'interno di un'auto parcheggiata. Allertata la polizia, gli agenti sono immediatamente intervenuti sul posto e, grazie alla descrizione fornita dal richiedente, hanno fermato uno dei due soggetti. L'altro all'arrivo della volante si era già dato alla fuga. Portato presso gli Uffici della Questura, il sospetto è stato identificato: si tratta di un extracomunitario, originario della Tunisia, di circa 30 anni e gravato da notevoli precedenti per reati contro il patrimonio, la persona ed in materia di stupefacenti.

Il giovane inoltre è risultato inottemperante all'ordine del Questore di Vicenza a lasciare il territorio nazionale, per tanto vista la gravità della posizione, è stato trattato dal locale Ufficio immigrazione per valutare l'accompagnamento al Cpr e assicurare l'allontanamento dello straniero dal Paese con un volo dedicato. Il tunisino è stato denunciato in stato di libertà per tentato furto aggravato nonchè per false attestazioni a Pubblico Ufficiale.