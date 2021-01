Auto di lusso senza assicurazione nel parcheggio dell'aeroporto, scatta il sequestro

Triplo sequestro della polizia locale di Falconara nel parcheggio di via della Stazione, a servizio della stazione ferroviaria di Castelferretti e dell’aeroporto Sanzio: nel pomeriggio di lunedì 25 gennaio sono state portate via con il carro attrezzi una Mercedes, una Porsche Cayenne e una Opel Astra, trovate tutte e tre senza copertura assicurativa.

L’operazione è scattata nell’ambito dei controlli periodici nei parcheggi scambiatori del territorio, programmati per garantire la sicurezza stradale e per evitare che le aree di sosta si trasformino in depositi a cielo aperto di rottami o veicoli di provenienza illecita. Nel monitoraggio rientra anche il parcheggio di via della Stazione, in genere utilizzato dai pendolari o da quanti cercano un posto gratuito per lasciare l’auto prima di imbarcarsi all’aeroporto di Falconara. Dai controlli degli agenti è emerso che la Mercedes è di proprietà di una donna siciliana di 52 anni, la Porsche di un’azienda del nord Italia e la Opel di un pesarese di 36 anni. Per ottenere il dissequestro e la disponibilità dei veicoli, i proprietari dovranno pagare una multa di 866 euro e attivare per almeno sei mesi l’assicurazione. Se non provvederanno entro 60 giorni saranno avviate le procedure di confisca.