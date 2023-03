Guida un'auto sequestrata, senza revisione e con patente revocata: la multa è da capogiro

ANCONA - Sorpreso a guidare un’auto sotto sequestro, senza revisione né assicurazione, aveva anche la patente revocata l’automobilista incappato nei controlli della polizia locale di Falconara. Nei suoi confronti sono scattate sanzioni per oltre 4.500 euro oltre alla denuncia e al sequestro definitivo del veicolo, una vecchia Ford Fiesta, affidata alla depositeria giudiziaria. Una brutta giornata, quella di mercoledì primo marzo, per l’automobilista: quando gli agenti lo hanno fermato durante il periodico controllo del territorio nella zona tra via Leopardi e via Spagnoli, l’uomo non aveva con sé nemmeno i documenti di identità. E’ stato necessario accompagnarlo in Questura, ad Ancona, per il riconoscimento formale, dal quale è stato accertato che l’uomo era un pregiudicato residente in Puglia.

Dall’inizio del 2023 gli agenti di polizia locale di Falconara, impegnati nelle attività per garantire la sicurezza stradale, hanno allestito numerosi posti di controllo nei punti più trafficati del territorio comunale ponendo sotto sequestro più di 30 veicoli perché in circolazione senza assicurazione o già sottoposti a sequestro e, in un caso, perché vi era stata apposta una targa belga pur essendo ancora immatricolato in Italia ma soggetto a fermo fiscale. Sanzionati e sospesi dalla circolazione 47 veicoli non revisionati e scoperti 4 conducenti totalmente sprovvisti di patente di guida nonché due in stato di ebbrezza. Sono stati tre invece gli automobilisti rintracciati dopo aver provocato un incidente ed essersi allontanati.