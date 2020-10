Choc a scuola, bimbo morso da un serpente: corsa in ospedale

CAMERATA PICENA - Si trovava nel giardino della sua scuola quando è stato morto da una vipera. E' accaduto nei giorni scorsi nella scuola primaria Giacomo Leopardi. Il bambino, di 8 anni e che al momento del morso era seduto su un muretto, è stato trasportato all'ospedale Salesi. A dare la notizia è Il Resto del Carlino.

Per fortuna si è trattato di un piccolo serpente con una dose molto leggera di veleno. A commentare la vicenda anche la dirigente scolastica Giovanna D'Onghia: «Un fatto mai accaduto prima - racconta - Il giardino era pulito e l'erba tagliata. Abbiamo subito attivato il protocollo con l'Inail ed il Comune ha fatto richiesta formale presso l'Asur per capire come e se attivare una disinfestazione. I bambini per ora rimarranno in classe finchè non avremo una risposta ufficiale».