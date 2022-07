Ubriaco, guida una macchina rubata senza aver mai preso la patente. Poi picchia i carabinieri

MONTEMARCIANO - Accelera quando vede i carabinieri al posto di blocco. Rintracciato, è scappato di nuovo quando i militari si sono presentati nella sua casa di Montemarciano. Alla fine il 34enne marocchino è finito in manette dopo una breve colluttazione. L’auto con la quale stanotte ha eluso il controllo lungo via Alberici, sempre a Montemarciano, è risultata rubata.

L’uomo dovrà rispondere di furto e resistenza a pubblico ufficiale. Era a bordo di una Clio quando, alla vista della pattuglia, ha premuto sull'acceleratore. I militari lo hanno inseguito finché non ha abbandonato la macchina per continuare la fuga a piedi. Rintracciato a casa, ha nuovamente cercato di fuggire ma dopo la colluttazione è stato bloccato e portato in caserma. Dai controlli è emerso che oltre a trovarsi sull’auto rubata, non aveva mai conseguito a patente ed era in stato di ebrezza. Il suo tasso alcolico era 0,85 grammi per litro.