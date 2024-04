Ruba l’identità ad un pensionato e gli accolla il pagamento di un’auto nuova

ANCONA - Aveva tutti i suoi documenti, la dichiarazione dei redditi, codice fiscale, tessera sanitaria e anche il prospetto pensionistico dell'Inps usati per fare un finanziamento e avere un’auto gratis. Pensava di farla franca il furbetto ma è stato rintracciato dalle forze dell’ordine e ora andrà a processo per truffa, possesso e fabbricazione di documenti falsi, sostituzione di persona e falso. Imputato un 67enne napoletano. La giudice Francesca De Palma lo ha rinviato a giudizio e il processo si aprirà per lui il 16 settembre prossimo. È difeso dall’avvocato Manuel Piras.

Stando alle accuse il presunto truffatore ha attivato un finanziamento di quasi 18mila euro per comprare una Smart della Mercedes senza tirare fuori un euro. Il finanziamento è stato fatto in una concessionaria di Ancona, a nome di un pensionato abruzzese. La truffa è stata scoperta a febbraio del 2019, con i primi accrediti delle rate da pagare. L'imputato, presentando documentazione falsa e contraffatta, ha indotto la società finanziaria a concedere l'importo per acquistare il veicolo. Il napoletano è riuscito anche a cambiare la foto su una vera carta di identità rilasciata alla vittima.