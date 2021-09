Ruba un’auto, poi forza il blocco: minorenne arrestato in autostrada

Ha accelerato alla vista della pattuglia della Polizia stradale, è stato inseguito prima in auto poi a piedi. Manette per il giovanissimo

Invece di fermarsi all’ “alt” della Stradale sull’A14 all’altezza di San Severo ha scelto di tirare dritto, accelerando. Alla guida della Wolkswagen Polo c’era un 17enne di Cerignola, in provincia di Foggia, che poche ore prima aveva rubato quella stessa auto a Falconara. Il minorenne è stato inseguito e arrestato.

E’ successo tutto alle 6 di ieri mattina. La pattuglia della Polstrada di Vasto, impegnata nei controlli, ha intimato l’ “alt” alla Polo grigia che viaggiava in direzione sud. Il giovane alla guida ha deciso di accelerare ed è stato inseguito dalla pattuglia. Vedendosi braccato, ha fermato il veicolo per tentare la fuga a piedi lungo l’autostrada. Tutto inutile. La macchina risultava rubata poche ore prima a Falconara, lui era già conosciuto alle forze dell’ordine per reati contro la persona e il patrimonio. Nell’auto i poliziotti hanno trovato anche degli utensili ritenuti utili a forzare le serrature della vettura, oltre a due centraline presumibilmente utilizzate per avviare il motore. Per il giovane sono scattate le manette con l’accusa di furto ed è stato accompagnato al carcere di Bari.