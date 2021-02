Compra l'auto potente ma percepisce il reddito di cittadinanza: denunciato

I carabinieri della Stazione di Ostra hanno individuato e denunciato due persone che percepivano il reddito di cittadinanza pur non avendo i requisiti. La concessione del sostegno economico, infatti, è subordinata ad una serie di requisiti reddituali e patrimoniali.

In particolare è stata denunciata una donna di Ostra che aveva comprato un'auto di grossa cilindrata al prezzo di 30 mila euro. L'acquisto del mezzo senza comunicazione alle autorità della variazione delle condizioni economiche ha fatto scattare la denuncia per la violazione delle norme contenute nel decreto legge 4 del 2019. Stessa sorte per un ragazzo di origine straniera. Il giovane, prima residente a Ostra e poi a Castelbellino, non era residente in Italia dal numero di anni necessario per godere del bonus. Anche per lui è scattata la denuncia in Procura che ora dovrà decidere se revocare o meno il redditto di cittadinanza aì due.