Auto distrutta dalle fiamme: si indaga sulle cause

Attimi di panico ieri sera a Recanati. I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 23 in viale Cesare Battisti per una macchina che ha preso fuoco.

Per fortuna nell'incidente nessuno è rimasto ferito. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. Al momento nessuna ipotesi è esclusa. Sul posto sono intervenuti i pompieri di Osimo vista la minore distanza dal luogo dell'incendio che hanno spento le fiamme evitando che altre vetture parcheggiate potessero subire danni. Sul posto, nel frattempo, sono arrivati anche i vigili del fuoco di Macerata. L'area è stata messa in sicurezza insieme all'auto incendiata.