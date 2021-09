L'auto precipita in mare: attimi di paura al porto

L'auto si sfrena e finisce in mare. E' quanto accaduto alla banchina 21 del porto di Ancona questa mattina. In questi minuti sono al lavoro i vigili del fuoco di Ancona, insieme al reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza con i sommozzatori e i mezzi della Guardia Costiera, per recuperare il mezzo che, in brevissimo tempo, è finito sul fondale.

Per fortuna all'interno della macchina non era presente nessuno. Sembra che il veicolo, di proprietà di una società operante in ambito portuale, fosse posteggiato in zona e all'improvviso, per cause ancora da accertare, si sarebbe sfrenato finendo dritto in acqua.