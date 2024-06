Noleggia auto fantasma, beffati due clienti. Imprenditore condannato per truffa

ANCONA - A chi si rivolgeva al suo autonoleggio chiedeva di anticipare il pagamento della vettura e diverse migliaia di euro come cauzione per avere l’auto scelta. Somme fino a 4mila euro alla volta. Dei mezzi prenotati però non si sarebbe vista nemmeno l’ombra. Auto fantasma costate ieri una condanna per truffa ad un imprenditore anconetano di 39 anni, difeso dall’avvocato Federica Battistoni. La sentenza è stata emessa dal giudice Pietro Renna. Due le vittime accertate dalla Procura, un uomo e una donna, che hanno denunciato il titolare di un autonoleggio della città che si sarebbe intascato quasi 10mila euro senza spostare nessuna vettura di quelle scelte dai clienti. A rimetterci sono stati una 57enne e un 55enne ai quali servivano le auto per lavorare.

La donna ha subito la truffa a marzo del 2021, l'uomo a dicembre del 2020. La cliente donna aveva prenotato e dato la caparra per avere per tre mesi una Mercedes ultimo modello. L'imputato, stando alle accuse, gli aveva fatto versare una cauzione di 4mila euro e poi 200 euro al mese per usufruirne. L'auto scelta non è mai arrivata. Inizialmente gli avrebbe dato in uso un modello inferiore, una city-car. Alludendo poi ad un cambio di contratto aveva chiesto alla cliente un ulteriore cauzione che la vittima non ha versato chiedendo piuttosto i 4mila euro dati indietro. L'imputato le avrebbe fatto avere un assegno inutilizzabile perché con scrittura illeggibile. L'altro cliente, l'uomo, ha versato una cauzione di 3mila euro e anche lui non ha visto arrivare il veicolo prenotato. Le accuse sono state tutte respinte dalla difesa che ora valuterà l’appello.