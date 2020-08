L’auto prende fuoco mentre è al volante, spavento per il conducente

I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina a Sassoferrato, in via Crocifisso, per un incendio di un’autovettura. Poco prima di mezzogiorno l'auto era in marcia quando il conducente ha notato del fumo provenire dal cofano motore ed ha accostato la vettura.

Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Fabriano, che ha spento le fiamme e messo in sicurezza l'auto, alimentata a gasolio. Presenti anche i Carabinieri, la Polizia Locale e Provincia Ancona per il ripristino della viabilità.