L'auto ibrida prende fuoco, mezzo divorato dalle fiamme

SENIGALLIA - Incendio questa mattina davanti ad un appartamento di via Mameli. Un'auto ad alimentazione ibrida è andata a fuoco. Le fiamme hanno letteralmente distrutto il veicolo. Non è chiaro cosa abbia causato il rogo anche se si ipotizza un malfunzionamento delle batterie. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'area. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.