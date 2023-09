Schiaffi alla sorella per rapinarla dell’auto, la vettura però era in uso anche a lui

ANCONA - La vettura costata un arresto per rapina ad un 28enne era in uso anche lui. L’auto, una utilitaria, è del nonno. Potrebbe ridimensionarsi la posizione del giovane, finito in manette ieri, mentre si trovava al lavoro. Ad arrestarlo, per rapina impropria, sono stati i carabinieri del Norm. Era mattina quando in un appartamento di Brecce Bianche, fratello e sorella, hanno litigato per l’uso dell’automobile. A lei, 23 anni, serviva per andare al mare. A lui per recarsi al lavoro. Il 28enne, stando alla ricostruzione dei carabinieri, che hanno proceduto all’arresto chiesto dalla pm di turno, Valeria Cigliola, avrebbe rubato le chiavi dalla borsetta della sorella per poi partire a tutto gas con il mezzo. Nel mentre avrebbe preso a schiaffi la 23enne che voleva fermarlo.

Dei passanti hanno chiamato i carabinieri preoccupati. I militari hanno trovato sulla strada solo la sorella che è stata portata in ospedale per le cure (ha 5 giorni di prognosi). Poi sono andati in un ristorante della Riviera del Conero, dove il 28enne lavora come cameriere, e hanno arrestato il fratello per rapina impropria. “Si è trattato di un grande errore nella ricostruzione dei fatti - spiega l’avvocato Nicola Cagia, difensore dell’arrestato - che chiariremo quanto prima davanti all’autorità giudiziaria”. Forse già domani nell’udienza di convalida del fermo. La sorella non ha sporto denuncia. Il 28enne si trova a Montacuto.