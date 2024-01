Finisce fuori strada con l'auto, il tasso alcolemico era quattro volte superiore al consentito: 22enne denunciata

Aveva un tasso alcolemico quattro volte superiore al consentito, ed ha perso il controllo dell’auto finendo al di fuori della carreggiata. I Carabinieri della Stazione di Morro d’Alba hanno denunciato in stato di libertà una 22enne per essersi messa al volante sotto l’effetto di sostanze alcoliche. La notte del 27 gennaio i militari sono intervenuti nei pressi di Monsano, dove la ragazza era uscita di strada con la propria autovettura fortunatamente senza gravi conseguenze. Una volta sottoposta ai controlli del caso, gli esami hanno evidenziato la presenza di alcool superiore ai 2g/l, contro lo 0,50 previsto dalla legge: la 26enne dovrà pertanto rispondere di guida in stato d’ebbrezza.

Nel corso della scorsa settimana, i militari hanno registrato altri casi di persone trovate al volante dopo l’assunzione di sostanze alcoliche e droga. L’ultimo caso la notte scorsa, quando una 33enne è stata fermata alla guida della sua autovettura rifiutando di sottoporsi al test, cosa che ha fatto scattare il ritiro della patente ed il sequestro amministrativo del mezzo. Nella notte tra sabato e domenica è stato invece fermato un uomo che, dopo una perquisizione, è stato trovato in possesso di una dose di cocaina e di una banconota arrotolata con residui della sostanza assunta: è stato pertanto segnalato al Prefetto per detenzione di stupefacenti per uso personale.