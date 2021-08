Esce il fumo poi l'auto si infiamma: salva per un soffio la famiglia all'interno

Viaggiano a bordo della loro utilitaria quando iniziano a vedere del fumo uscire dal cofano. Paura quest'oggi nel primo pomeriggio a Staffolo per una famiglia di origine straniera. Appena il tempo per loro di uscire dall'abitacolo e le fiamme hanno invaso l'auto alimentata a metano.



Immediato l'intervento dei vigili del fuoco di Jesi che hanno messo in sicurezza l’area e spento le fiamme, evitando che si propagassero mettendo a rischio le abitazioni. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi. Non si segnalano danni a persone o cose. L'auto invece è andata completamente distrutta.