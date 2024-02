«Ragazzini danneggiano le macchine in sosta», è caos...tra due automobilisti

ANCONA - «I ragazzi danneggiano le auto in sosta lungo corso Amendola in piena notte». Si scatena il caos, ma tra due automobilisti. I poliziotti, intorno all'una di notte, hanno trovato due uomini impegnati in una discussione. Un 40enne, in particolare, raccontava che che dopo aver effettuato la manovra per poter posteggiare il veicolo aveva visto un gruppo di ragazzi che correva tra le auto in sosta. Poco dopo è arrivato l'altro uomo che, ubriaco, prima avrebbe inveito contro i ragazzi, poi ha iniziato a prendere a calci e pugni il veicolo del quarantenne.

L'uomo che danneggiava la vettura, italiano di circa 32 anni, si è fermato solo grazie all'arrivo della polizia. E' stato denunciato per danneggiamento e sanzionato per ubriachezza molesta. In questura però si è reso ancora più aggressivo ed è stato necessario l'intervento del 118 con trasporto in ospedale.