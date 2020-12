L'auto era "imbottita" di droga, dentro cocaina e marijuana: 66enne in arresto

Non solo non avrebbe dovuto trovarsi in Lombardia, dato che gli spostamenti tra regioni sono vietati dalla mezzanotte di domenica, ma trasportava pure un ingente quantitativo di droga: bene quattro chili tra cocaina e marijuana. Un uomo di 66 anni residente ad Ancona è stato arrestato nel pomeriggio di lunedì dai carabinieri di Urgnano e del Radiomobile di Treviglio con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga.

I guai per lui sono cominciati quando i militari, impegnati nei controlli nei pressi dei caselli autostradali, hanno fermato la Mercedes sui cui viaggiava lungo la Brebemi, in territorio di Rudiano. La macchina, come scrive BresciaToday, è stata passata al setaccio e al suo interno stati trovati ben 4 chili di droga: 3 di marijuana e uno di cocaina. Per il 66enne sono scattate le manette e si sono spalancate le porte del carcere di Brescia dove attende l'udienza di convalida del fermo.