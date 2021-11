In auto con un coltello nascosto nel portaoggetti: scattano multa e denuncia

Nasconde un coltello nel vano portaoggetti lato conducente: giovane denunciato ieri notte per porto di oggetti atti ad offendere. A scoprire l'arma nell'auto del 20enne di Morro d'Alba sono stati i carabinieri di Senigallia, in via Raffaello Sanzio, durante una serie di controlli sulle condotte degli automobilisti.

Ma non è tutto. Sottoposto ad alcol test, è risultato positivo con un tasso pari a 0,49 g/l. E' stato sanzionato solo amministrativamente per guida in stato di ebbrezza. Inoltre, poiché procedeva a velocità spedita, per lui è scattata la multa per eccesso di velocità.