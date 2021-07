Auto e camion bloccati sui binari: si rischia l'impatto con il treno

Attimi di terrore a Serra San Quirico. Ieri pomeriggio sul passaggio a livello all'incrocio tra via Clementina e dell'Industria un mezzo pesante ha forato uno pneumatico restando bloccato sui binari.



Il camionista è riuscito a fare alcuni metri e liberare l'area dei binari. Dietro di lui, però, c'era una macchina condotta da un automobilista della zona. L'auto è rimasta bloccata sull'attraversamento ferroviario mentre le sbarre si stavano chiudendo per lasciar passare il treno della linea Ancona-Fabriano. Immediatamente sono stati allertati i carabinieri, i vigili del fuoco di Fabriano e i tecnici Rfi. Poco dopo l'auto ha potuto riprendere la sua corsa con la riapertura delle sbarre del passaggio a livello prima dell'arrivo del treno. Per fortuna non si sono verificati danni a persone o cose.