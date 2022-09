Alluvione, svolta nelle ricerche dei dispersi: trovata l’auto di Brunella Chiù

OSTRA - È piena di fango e le operazioni per tirarla fuori saranno lunghe. È stata trovata vicino a Pianello di Ostra l’auto di Brunella Chiù, la 56enne di Barbara, mamma di Noemi, portata via dalla piena del fiume insieme alla figlia, la sera di giovedì scorso. La vettura, una Bmw, è stata individuata poco dopo le 20 dai carabinieri del Nucleo Investigativo, e sono in corso le procedure con i vigili del fuoco per tirala fuori. Appena possibile verrà controllato se al suo interno c’è anche la donna.