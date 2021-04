Veicolo a fuoco sull'asse, operazioni in corso: traffico deviato

Veicolo a metano in fiamme sull’asse, nella corsia in direzione centro, sul posto i vigili del fuoco

ANCONA - Veicolo a metano in fiamme sull’asse, nella corsia in direzione centro. Non risultano feriti al momento. La polizia locale sta deviando il traffico all’uscita di via Brecce Bianche.

Sul posto, oltre agli agenti della municipale, ci sono anche i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Ancora da chiarire le cause dell'incendio (Foto di repertorio).

AGGIORNAMENTO - Riaperto l'Asse dopo la deviazione per il veicolo a fuoco