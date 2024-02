Al bar per pranzare, era un ordine di servizio. Assolto autista di scuolabus: non era assenteismo

ANCONA - L’accusa era pesante. Insieme ad un collega era stato tacciato di assenteismo, per aver pranzato al bar, essere tornato a casa e addirittura aver fatto anche l’orto mentre invece risultava in servizio. Il fatto non sussiste per un autista di scuolabus, 66 anni, oggi ormai in pensione, che la Corte di Appello ha assolto dal reato di truffa. In una indagine del 2016, svolta dalla sezione giudiziaria della polizia locale, che aveva interessato anche lo stesso comando, gli agenti avevano concentrato la loro attenzione dopo un esposto anonimo che invitava a controllare l’operato di alcuni autisti di scuolabus, dipendenti comunali. In due erano finiti a processo, anche per la contestazione della legge Brunetta, ma in primo grado (il processo si era concluso ad aprile 2021) uno era stato assolto mentre il 66enne condannato a sei mesi solo per truffa. Adesso anche per lui è arrivata l’assoluzione in Appello perché il fatto non sussiste. Il ricorso al secondo grado di giudizio è stato presentato dall’avvocato Paolo Campanati. Una decina le ore contestate al dipendente, in cui avrebbe fatto i propri comodi invece di lavorare.

I vigili urbani, dopo la segnalazione anonima, avevano ordinato gli autisti trovando dei riscontri. Durante i tempi morti, tra una corsa e l’altra, avrebbero sbrigato cose personali: acquisti, pranzi, spesa, faccende di casa. Tutto falso stando al verdetto ribaltato in Appello. Il difensore ha fatto emergere come le assenze contestate dalla pubblica accusa erano solo ordini di servizio per i quali gli autisti, impegnati per il pranzo nelle corse per trasportare gli studenti, potevano non rientrare per consumare il pasto e potevano farlo prima, tra un servizio e l'altro.