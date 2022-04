Ha guidato per i sindaci osimani, addio a Giuseppe Marasca

OSIMO- Autista per anni dei sindaci osimani, si è spento ieri (18 aprile) all’età di 86 anni Giuseppe Marasca, per tutti “Peppe”. Dipendente comunale e poi collaboratore di innumerevoli primi cittadini dagli anni ’70 ai primi anni duemila, Marasca era conosciuto da tutta la cittadinanza per le sue tante frequentazioni al bocciodromo della Sacra Famiglia. Di lui si racconta come una persona speciale, buona, generosa e onesta nonché un lavoratore instancabile dai modi cortesi. Addirittura, l’ex sindaco Raimondo Orsetti propose alla Presidenza della Repubblica di conferirgli l’onorificenza di Cavaliere.

Abitava con la famiglia nel rione Sacra Famiglia. Lascia la moglie Ilda Feliziani, i figli Claudio e Sabrina, i nipoti Serena, Chiara e Leonardo. La camera ardente è stata allestita alla casa funeraria Vigiani di via Mons. Romero a San Biagio. Il funerale si è tenuto nella mattina di oggi (19 aprile) nella chiesa della Sacra Famiglia.