L'autista è positivo all'alcol test e si è dimenticato la patente: la gita di classe non può partire

ANCONA - Risulta positivo all'etilometro ed inoltre viene sorpreso senza la patente di guida. L'autista dell'autobus viene fermato e la gita di classe non può partire. E' quanto successo ieri mattina durante un controllo della polizia stradale di Ancona.

Gli agenti hanno eseguito un accertamento nei confronti del conducente di un autobus diretto a Jesi per una gita organizzata da un istituto scolastico provinciale. Oltre a non avere la patente di guida, l'uomo è stato sottoposto all'etilometro che ha dato un esito di 0,50 g/l. Come prevede la legge gli autisti di autobus devono avere un tasso alcolemico pari a 0, essendo considerati conducenti professionisti. La polizia ha sanzionato l'autista e ha contattato l'azienda titolare del mezzo per trovare un altro conducente. Solo a quel punto la gita scolastica è potuta ripartire.