Attraversamento stradale tra gli Archi, completato quello in via Vasari: «Cambia il volto della città»

E' stato aperto questa mattina il tratto di via Vasari compreso tra via Marconi e via Mamiani. «Si tratta – spiega l'assessore ai Lavori pubblici Paolo Manarini, del primo degli attraversamenti stradali tra gli Archi ad essere completato. Anche per tutti gli altri sarà applicata la stessa soluzione, con materiali di pregio, che conferiscono omogeneità al percorso lineare che attraversa tutti i caseggiati».

La riqualificazione ha interessato la sede stradale e il lato destro del marciapiede, mentre il lato sinistro sarà completato a cura del condominio prospiciente al termine dei propri lavori di ristrutturazione dell'immobile. Il tratto riqualificato è stato realizzato in cubetti di porfido per la sede stradale e in lastre di porfido il marciapiede. L'attraversamento pedonale alterna strisce di marmo di Carrara per il bianco e porfido per il nero. Al di sotto della pavimentazione sono stati rifatti tutti i sottoservizi, compreso l'impianto semaforico. «Questo intervento – spiega l'assessore Stefano Foresi – è significativo in termini di viabilità perché ripristina il regime di circolazione in un tratto importante della zona degli Archi».

«L'intervento – ricorda l'assessore al Piano strategico Ida Simonella – è previsto all'interno del Bando periferie, che ci sta consentendo letteralmente di cambiare il volto della città, rendendola, soprattutto in questa parte, più accogliente, inclusiva e funzionale. Come per il resto della città diamo importanza anche alla bellezza e al pregio dei materiali, che ora sta ad ognuno di noi continuare a difendere e a preservare».