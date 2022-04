Vandalismi continui, il parco giochi della Pineta ancora preso di mira: rabbia sui social

ANCONA- Continui vandalismi, ripetuti nel tempo. Non bastasse il Covid, che ha penalizzato l’attività per tanti mesi, ci si sono messi anche i malintenzionati (giovanissimi, a quanto sempre) che ad ogni occasione danneggiano giochi e struttura. Non c’è pace per il parco giochi della Pineta, tanto che i suoi titolari Tiziana e Danilo Battistoni sono ricorsi ad una sorta di denuncia social per sensibilizzare la cittadinanza e le autorità su ciò che sta accadendo:

“Buongiorno a tuttu, è da un po’ che non pubblico nulla tra chiusure forzate e maltempo l’attività è finita sopravvissuta davvero con moltissima fatica ed ora che si potrebbe ricominciare a vivere e a lavorare ritornano gli atti di vandalismo che con i danneggiamenti ai giochi procurano danni economici e ci impediscono di provare a recuperare dal periodo di lunga crisi. Questa notte (si fa riferimento a quella tra lunedì 4 e martedì 5 aprile) i soliti ignoti sono tornati all’opera festeggiando chissà cosa a modo loro spostando e forzando gran parte dei giochi e danneggiandone gravemente almeno uno (ora inutilizzabile) e sporcando tutto. Le denunce alle forze dell’ordine purtroppo non portano a nulla, come ci si può difendere? Accetto suggerimenti, grazie. Nel frattempo, un aiuto concreto sarebbe quello di venire numerosi con i vostri figli nel nostro parco giochi Grazie in anticipo a chi ci sarà di aiuto da parte dei titolari Tiziana e Danilo Battistoni e dai loro preziosi collaboratori Gito e Jacopo”.

Le telecamere di sorveglianza, fatte installare dall’assessore Stefano Foresi, in centro e in zona viale della Vittoria potrebbero aiutare in questo senso a dare un volto e un nome a chi si è reso protagonista di questi gesti.