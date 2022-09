L’ennesimo raid vandalico: panchine e tavolini devastati al parco della Lunetta

ANCONA- Un altro raid vandalico dopo quelli avvenuti nei giorni scorsi tra Torrette e Brecce Bianche. Questa volta a farne le spese è stato il parco della Lunetta, in zona Pincio, storicamente frequentato di giorno dalle famiglie residenti e non solo.

I vandali, che sembrerebbero giovanissimi dai primi riscontri, hanno divelto panchine e tavolini lasciando le assi di legno per terra pezzo per pezzo. Un gesto sprezzante in un luogo, come detto, frequentato perlopiù dai bambini. Ad accorgersi di tutto sono stati i residenti che hanno allertato prontamente le forze dell’ordine. Secondo quanto raccolto il tutto dovrebbe essere avvenuto nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 settembre.