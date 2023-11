Atterraggio di emergenza a Falconara, aereo colpito da una avaria elettrica dopo il decollo

ANCONA – Un aereo di linea, appena partito dall'aeroporto di Falconara è dovuto atterrare in emergenza poco prima delle 20 di questa sera. Il pilota aveva riscontrato una avaria elettrica che è stata segnalata subito alla torre di controllo chiedendo di attivare la procedura di emergenza per effettuare subito un atterraggio. A bordo c'erano 15 passeggeri. Il velivolo era appena decollato dal Raffaello Sanzio quando sono scattati allarmi a bordo, non precisati. La procedura è stata terminata in sicurezza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento aeroportuale ed è stata data comunicazione alla centrale di Ancona, pronta a mandare squadre a supporto ma non c'è stato bisogno. Alle 21 il velivolo era ancora fermo in pista dopo l'atterraggio. Seguiranno le verifiche e i controlli del caso in relazione all'allarme scattato.