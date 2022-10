Attenzione per i cani, esche con chiodi in piazza Cavour

ANCONA - È allarme in centro per il ritrovamento di esche pericolose per i cani perché contengono chiodi e viti. Sabato c’è mancato poco che un quadrupede ne ingerisse una. È successo in piazza Cavour. Il cane era a passeggio e il proprietario si è accorto appena in tempo. Il suo animale aveva preso in bocca un pezzo di würstel e quando lui glielo ha fatto sputare ha visto che conteneva una grossa vite. È stata avvisata la polizia locale che ha tappezzato la piazza con cartelli con scritto “attenzione rinvenuti würstel con chiodi”. Sono ormai quasi due anni che si trovano bocconi abbandonati in centro e anche in periferia. Per i primi rinvenimenti, avvenuti a Brecce Bianche, è stato denunciato due volte un residente 70enne perché ritenuto responsabile. Adesso potrebbe esserci un emulatore. La Lav Ancona invita alla prudenza: «Tenete alta l'attenzione quando portate a spasso i vostri cani in questa zona ma non solo. E segnalate sempre alle forze dell'ordine»