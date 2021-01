Si barrica in casa nel panico, poi non apre ai soccorsi: serve l'intervento la polizia

Si è sentita male poco dopo le due del pomeriggio: un attacco d'ansia, un nodo alla gola e allo stomaco che le impediva perfino di aprire la porta ai sanitari che bussavano alla sua porta per soccorrerla. E' successo oggi in via Montegrappa 50 ad una giovane anconetana. Sul posto è accorsa la Croce gialla, il 118 i Vigili del fuoco e quattro volanti della polizia.

Difatti il dispiegamento di forze era dovuto al fatto che la donna non apriva la porta ai sanitari e così sono intervenuti i vigili e la polizia. E' proprio grazie alla presenza degli agenti della squadra Volanti. Per fortuna niente di grave per la giovane, che è stata trasportata all'ospedale Torrette per ulteriori accertamenti.