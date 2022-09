Centro ippico danneggiato per alluvione, la Regione premia i suoi atleti

ANCONA - «Avete cuore, passione e perseveranza, dobbiamo esservi vicini e lo facciamo con grande affetto». Con queste parole il presidente del Consiglio regionale, Dino Latini, ha salutato a Palazzo Leopardi, oggi, prima della seduta assembleare, una delegazione di atleti del Centro Ippico “La Bisciugola” di Cagli, presenti il vicepresidente Gianluca Pasqui e il consigliere regionale Giacomo Rossi. Il maneggio, fucina di tanti giovani campioni di sport equestre, tanto da far guadagnare alle Marche il titolo di “migliore regione d’Italia”, è stato gravemente danneggiato dall’alluvione dello scorso 15 settembre. «L'Assemblea legislativa – ha affermato Latini – evidenzia i meriti di coloro che in ogni campo, in questo caso nello sport, esaltano le nostre potenzialità e i nostri valori. La vostra disciplina richiede un grande impegno, avvicina alla natura, agli animali, all’ambiente e quindi al nostro futuro. Grazie per essere un esempio» . Capitanati dal cagliese Giovanni Celli, classe 2004, medaglia d’oro nella “Specialità Ppa” al Campionato mondiale Trec in Francia, sono stati premiati Emma Salsiccia, Alessandro Mensà, Giulio Ravaglioli e Ginevra Greco. Alla squadra appartengono anche le atlete Clarissa Rondinini e Natalia Vernarecci, la più piccola partecipante al campionato italiano.

«La loro struttura è stata invasa dal fango – ha ricordato il consigliere Rossi, promotore dell’incontro – ma stanno lavorando tutti per riprendere il prima possibile. La loro presenza qui è un modo per sensibilizzare sul valore di questa realtà, un’eccellenza del territorio dove nascono campioni che gareggiano con una razza equina autoctona, il cavallo del Catria». Salvi tutti i 24 cavalli del Centro, «trasferiti in meno di tre ore grazie all’aiuto e alla solidarietà di tante persone» come ha raccontato la loro istruttrice federale, Morgana Pompa. «Mi sono reso conto di quanta energia state mettendo per ripartire, in realtà non vi siete mai fermati – ha confermato il Vicepresidente Pasqui, recentemente in visita a “La Bisciugola” - Nei campi di gara mettete lo stesso impegno e le stesse capacità, siete un orgoglio per le Marche».