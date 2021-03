Verificano gli effetti collaterali dopo il vaccino: l'Asur: «E' una truffa, non aprite»

L'azienda regionale mette in guardia gli anziani che in questi giorni hanno fatto il vaccino. Si fingono medici ma sono truffatori

Suonano alla porta degli anziani per verificare eventuali effetti collaterali del vaccino. In realtà sono truffatori.

L'allarme arriva dalla Direzione generale dell'Asur e dall'area Vasta 2 che anche suoi social ha messo in guardia dalle truffe i tanti anziani che in questi giorni si sono sottoposti al siero anti Covid-19. «Nessun incaricato - scrive l'azienda regionale - si presena a casa per verificare i postumi delle vaccinazioni. Si informa la popolazione che per eventuali effetti collaterali del vaccino si può contattare il proprio medico o i servizi ufficiali delle vaccinazioni».