"Viaggi a Roma per influenzare il Csm", arriva l'assoluzione per il giudice Giuseppe Bersani

Il giudice Giuseppe Bersani, ora in servizio nella sezione civile del tribunale di Alessandria, è stato assolto dall'accusa di corruzione nel processo svolto con rito abbreviato che si è concluso a Roma nei giorni scorsi. La vicenda riguardava un viaggio a Roma, organizzato con l'avvocato Virgilio Sallorenzo, per favorire - secondo l'accusa - la nomina a presidente del tribunale di Cremona, il magistrato Tito Ettore Preioni (all'epoca a Lodi) presso un membro laico del Csm. I pm anconetani, al fianco dei colleghi della Procura di Venezia, erano convinti di come il giro di affari, che legava i professionisti privilegiati al magistrato compiacente, arrivasse fino alle Marche e Ancona. Il motivo? Quei professionisti hanno molti interessi e affari nel territorio marchigiano. Sia per Sallorenzo che per Preioni il gup del tribunale di Roma ha deciso per il non luogo a procedere, mentre per tutti e tre la formula è "il fatto non sussiste".