Associazioni sportive e volontari sfrattati. La Lega Vallesina: «Giunta Consoli inadeguata. Bene le nostre dimissioni»

MAIOLATI SPONTINI - L’effetto domino del commissariamento del Comune di Maiolati Spontini non da tregua. Il Commissario Prefettizio ha proceduto con lo sfratto di alcune associazioni sportive e di volontariato a causa di difficoltà economiche derivanti dall’aumento del costo delle utenze per l’energia elettrica ed il riscaldamento. «La crisi energetica mondiale ed il conseguente incremento delle spese per il pagamento delle bollette sono fatti purtroppo noti da molti mesi - si legge in una nota diramata dalla Lega sezione Vallesina -: un’amministrazione previdente ed efficiente avrebbe già dovuto intervenire azionando le opportune leve del bilancio comunale». Dal canto suo, l’ex sindaco Tiziano Consoli, si sarebbe difeso attribuendo la responsabilità dell’accaduto al fatto che lui stesso è stato privato del potere di governare la situazione. «È l’ennesima mistificazione - tuona il gruppo della Lega -. Lo sfratto delle Associazioni dai locali è quindi attribuibile esclusivamente alla responsabilità ed all’inerzia dell’ex sindaco e della sua giunta, che nulla hanno fatto per evitare questa situazione. Questo episodio conferma la validità delle motivazioni che hanno portato i consiglieri della Lega di Maiolati Spontini alle dimissioni con cui hanno posto la parola fine all’esperienza negativa di un’amministrazione comunale guidata da persone inadatte a ricoprire incarichi importanti». I rappresentanti della sezione Lega Vallesina inoltre esprimono «piena solidarietà alle associazioni sportive e di volontariato che sono state invitate a lasciare i locali del 6001 ed ex Scuole Medie e si impegna al loro fianco, anche con il supporto dei propri rappresentanti nelle istituzioni regionali, per la difesa dei loro interessi legittimi».