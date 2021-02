L'Associazione Fibromialgia Italia inaugura la sede ad Ancona

L'emergenza sanitaria e il lungo periodo difficile che stiamo vivendo non hanno fermato l'Afi Odv (Associazione fibromialgia Italia) e il suo progetto di poter avere, prima o poi, una sede operativa, dove svolgere al meglio il suo servizio di volontariato, accoglienza e tutela. Un obiettivo che adesso è diventato realtà: è stata aperta ufficialmente la nuova sede, che si trova in via Monte Sibillini 1, in zona Posatora ad Ancona, con un piccolo momento inaugurale alla presenza della presidente dell'associazione Antonella Moretto e alcuni volontari. «L'ultimo anno è stato duro e complicato, anche per la nostra associazione - spiega la presidente Afi Odv, Antonella Moretto - Con l'apertura della nuova sede operativa, vogliamo dare un segnale positivo, testimoniare che le progettualità devono andare avanti, perché il malato è una persona fragile, che ha bisogno di sostegno, ancora di più in questa fase. Noi siamo sempre rimasti in contatto on line e abbiamo continuato qualche attività in modalità a distanza, ma sapere che d'ora in avanti possiamo contare anche su questo spazio, per noi è molto importante». Al taglio del nastro sono intervenuti anche il presidente del Consiglio regionale Dino Latini, e il presidente del Rotary Club Ancona Francesco Fantazzini.

La nuova sede dell'Afi Odv, su una superficie complessiva di 70mq con 4 stanze, è un ambiente confortevole e protetto, in cui, su appuntamento e nel rispetto dei protocolli sanitari, si potranno svolgere diverse attività in favore delle persone fibromialgiche (accoglienza e informazione, counseling e sostegno psicologico, meditazione, formazione) ed incontrare i professionisti ed esperti, che collaborano con l'associazione. É inoltre vicina al parco Belvedere, offrendo dunque anche la possibilità di attività all'aperto come yoga o percorsi di rigenerazione psico-fisica. Le spese per la sede - dall'affitto alla gestione - sono sostenute dall'associazione, grazie al 5 per mille, le raccolte fondi, le donazioni e le quote associative (per maggiori info e contatti www.afiodv.org).