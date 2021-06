Paga il premio ma il motorino non è assicurato: beffato dall'assicurazione online

La polizia locale ha intercettato il mezzo in sosta. Il motorino non risultava coperto dall'assicurazione che, invece, il proprietario aveva pagato regolarmente

Paga l'assicurazione online regolarmente ma, al controllo della polizia municipale, viene fuori che il motorino parcheggiato non è assicurato. Sarebbe stato beffato il proprietario del mezzo controllato dalla municipale vicino piazza Malpighi, a Jesi.

A seguito di ulteriori accertamenti, è stato appurato che il proprietario del motorino aveva acquistato l’assicurazione tramite un sito internet già segnalato dall’Ivas - l’Istituto di Vigilanza delle Assicurazioni - per polizze truffa. In sostanza il giovane jesino aveva regolarmente pagato l’importo previsto, ma senza che il proprio mezzo avesse poi l’effettiva copertura assicurativa. Sono in corso indagini di polizia giudiziaria per gli ulteriori accertamenti sulla truffa in cui il ragazzo è rimasto vittima.