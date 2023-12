Assenze truccate grazie alle password dei professori, condannati 5 studenti

ANCONA – Quattro condanne e una assoluzione. È finito così il processo per cinque ex studenti del Savoia-Benincasa che avrebbero truccavano le assenze entrando nel registro elettronico della classe grazie alle password di almeno due professori. I fatti erano avvenuti nell'anno scolastico 2015-2016, quando facevano il quinto superiore. In tribunale ieri è arrivata la sentenza emessa dalla giudice Francesca Grassi: le condanne sono andate da un anno e due mesi a sei mesi. Era stata l’ex preside Alessandra Rucci a far partire tutto dopo che una docente si era accorta dell’anomalia sui registri. C'erano state infatti incongruenze tra le annotazioni su carta e quelle che poi aveva riscontrato nel registro elettronico, le presenze di alcuni studenti erano cambiate in un lasso di tempo. Insomma i ragazzi prima risultavano assenti e dopo invece, in quegli stessi giorni, presenti a scuola.

Al Savoia-Benincasa fu avviata una indagine tramite personale addetto proprio al registro e che si accorse degli accessi abusivi dagli account degli insegnanti. A metà giugno del 2016 la preside Rucci fece una pec alla polizia postale che aprì una indagine trovando riscontri su almeno 34 studenti. In 27 avevano fatto richiesta di messa alla prova e stanno finendo il percorso che gli eviterà il giudizio se andrà a buon fine. Due erano stati prosciolti. Gli altri 5 erano stati rinviati a giudizio lo scorso anno, perché non chiesero la map e nemmeno riti alternativi. Erano difesi dagli avvocati Antonella Devoli, Siusi Casaccia, Vincenza Montoneri e Stefano Gregorio. I 5 sono tre ragazze e due ragazzi che oggi hanno tra i 26 e i 27 anni (allora erano 18enni). Nell'indagine madre c'erano finiti anche i genitori ma per loro le posizioni sono state archiviate da tempo perché hanno dimostrato di non essersi collegati dai pc con la linea internet utilizzata invece dai figli per accedere al registro. Almeno tre le classi accusate, tutte del quinto. Entrando con le password modificavano le assenze fatte e gli ingressi in ritardo.