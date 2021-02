Controllato fuori dal locale, aggredisce gli agenti: arrestato 24enne

Gli agenti della polizia di Ancona durante il fine settimana sono stati impegnati nei controlli sul territorio per verificare il rispetto delle norme anti contagio. In particolare sono state controllate 215 persone e verificati 13 esercizi commerciali. Non sono mancati i trasgressori.

Sabato, intorno all'una di notte, è intervenuta una Volante poiché i residenti lamentavano una certa confusione provenire da un ristorante in corso Carlo Alberto. Sul posto i polizziotti hanno trovato tre uomini di origine peruviana. Dicevano di trovarsi lì perché dipendenti del locale. Durante il controllo, però, non sono stati in grado di fornire documentazione che provasse il loro impiego in quel posto. Tutti erano residenti a Roma e così per loro è scattata la multa per mancato rispetto delle norme previste dal Dpcm. Uno di loro, inoltre, aveva dato un nome falso agli agenti ed era visibilmente ubriaco. Così è stato multato per false dichiarazioni d'identità e per ubriachezza. Ora tutti gli accertamenti sul locale saranno approfonditi dalla Divisione Amministrativa della questura.

Sempre in corso Carlo Alberto, ieri è stato arrestato un ragazzo di 24 anni. Gli uomini delle Volanti stavano controllando la zona quando hanno notato un assembramento di persone nei pressi di un locale. Durante il controllo uno del gruppetto ha iniziato a gidare parolacce verso gli agenti e, mentre provava a scappare, ha spintonato uno di loro dimenandosi e incitando gli altri a fare altrettanto. Così il giovane è stato termato e portato in questura. Per lui è scattato l'arresto per resistenza, oltraggio e lesioni. Gli altri sei uomini del gruppo sono stati multati per non aver rispettato le misure anti Covid.