Il Covid non spegne l'entusiasmo: party in casa e assembramenti al bar, 20 multati

I carabinieri di Senigallia sono intervenuti questo weekend. In totale sono scattate 20 sanzioni per violazione delle normative anti Covid in piena zona rossa

Finisce con quattro multe per spostamento non autorizzato il party organizzato da alcuni giovanissimi sabato sera in un appartamento a Belvedere Ostrense. I carabinieri di Senigallia sono intervenuti alle due di notte e hanno trovato nell'appartamento 8 ragazzi intenti a fare festa. Quattro erano domiciliati in quell'abitazione e quattro erano ospiti. I giovani sono tutti residenti nella zona ma per gli ospiti è scattata la sanzione da 400 euro ciascuno per violazione delle norme anti contagio in zona rossa.

Controlli svolti anche in pieno giorno. Domenica mattina nella piazza centrale di Ostra sono state multate 4 persone che avevano fatto un assembramento in paese e altre 5 persone che chiacchieravano fuori da un bar, evidentemente in troppi e troppo vicini. In totale nel weekend sono state multate 20 persone.