Party notturno in spiaggia, troppo alcol per il minorenne: arriva l’ambulanza

Alza il gomito durante una festa organizzata davanti a una delle grotte del Passetto, al punto tale che qualcuno chiama l’ambulanza. E’ successo a un 17enne verso l’1,30 della scorsa notte. Il giovane si trovava in spiaggia insieme a una cinquantina di ragazzi, tutti radunati per festeggiare in riva al mare.

I volontari sono scesi in spiaggia percorrendo l’intera scalinata, nel frattempo il giovane è stato raggiunto di un familiare. Le sue condizioni sono migliorate in poco tempo e ha rifiutato il trasporto in ospedale.