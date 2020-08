Varano abbandonata, protesta contro il Comune: «Foresi non ha mantenuto le promesse»

Il Comitato per Varano si è riunito giorni fa per affrontare i tanti problemi irrisolti della frazione. Il Comitato lamenta che non sono state rispettate le promesse fatte a fine febbraio in un incontro del Comitato alla Società di mutuo soccorso Baldelli con l'assessore Stefano Foresi. Secondo quanto sostengono i rappresentanti del Comitato, l'assessore Foresi aveva garantito che, per il 2020, sarebbe partita l'assegnazione alla ditta per lo sfalcio delle scarpate, per la pulizia delle banchine stradali e degli attraversamenti scolo acque piovane.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Dopo ripetute sollecitazioni vi è stata infine l'assegnazione per lo sfalcio, iniziando dalla zona del fosso Boranico, ma non è mai accaduto negli ultimi 50 anni che, arrivati al 30 luglio, nessuno dei lavori venisse fatto - si legge in una nota del Comitato di quartiere - Non solo: nessun lavoro di manutenzione ordinaria è stato eseguito. Nonostante l’impegno profuso dall’assessore Foresi, occorre immediatamente intervenire perché le erbacce invadono la carreggiata in entrambi i lati, con pericolo anche per chi passeggia o corre, le erbe infestanti sono aumentate a dismisura, anche in paese, sono aumentati gli insetti di ogni genere, anche pericolosi per la salute, l'arrivo di mezzi pesanti autoarticolati in paese che si incastrano tra le abitazioni richiede segnaletica che indichi limiti di altezza e larghezza per il transito dei veicoli, occorrono pulizie e manutenzioni all'interno del cimitero, occorrono riparazioni del manto stradale per buche e ammaloramenti. Di recente sono intervenuti operai solo per due buche tralasciando tutte le altre”.