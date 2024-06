Fa denuncia per assegni protestati non suoi e si ritrova a processo per simulazione di reato: assolto

ANCONA - Giravano degli assegni protestati, a firma sua, con un conto corrente aperto addirittura a Napoli, alle poste, dove non era nemmeno stato. Per non passare dei guai aveva fatto una denuncia disconoscendo quegli assegni e ipotizzando un furto di identità. I guai però li ha passati proprio denunciando. La Procura di Ancona lo ha indagato per simulazione di reato. Stando alle accuse avrebbe fatto aprire un procedimento contro ignoti per sostituzione di persona. Non ci poteva credere un 38enne romagnolo, residente nel capoluogo dorico, quando si è visto rinviare a giudizio e quindi subire un processo. Difeso dall’avvocato Federica Battistoni il legale ha provato a chiedere una archiviazione perché il suo cliente a Napoli, nell'ufficio postale di piazza Matteotti 2, non c’era mai stato e la firma negli assegni non l’aveva fatta lui. C’è voluto però un dibattimento per dimostrare la sua innocenza

Il giudice Pietro Renna lo ha assolto per non aver commesso il fatto. Durante l’istruttoria dibattimentale sono venuti dei testimoni da Napoli, vittime degli assegni non riscossi e quindi protestati, che hanno detto di non conoscere l’imputato e di non averlo mai visto a Napoli. Della serie non era stato lui a staccare quegli assegni. Qualcuno deve avergli rubato l’identità. Dopo notti insonni il 38enne può fare finalmente delle dormite più serene.