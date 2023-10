Pulizia straordinaria, cambia la viabilità sull'Asse

ANCONA - Come annunciato nei giorni scorsi prenderà il via domani, giovedì 19 ottobre, a partiredalle ore 9,30 il primo dei nove interventi programmati per la pulizia straordinaria dell'Asse nord sud, deliberato dalla giunta comunale.

L'intervento di domani- il primo della serie, utile per mettere a punto anche quelli successivi, tenendo conto degli effetti che si produrranno domani sulla viabilità- prevede la chiusura di 2 svincoli:

in ingresso dell'asse dalla SS 16 direzione Numana/Ancona sud- centro città, e

in ingresso dell'asse dalla SS 16 direzione Falconara Mma- centro città



In prossimità di tali svincoli, con congruo anticipo, verrà apposta una apposita e chiara segnaletica di colore giallo con frecce di colore nero che indica i percorsi da seguire I lavori si concluderanno entro le ore 17:00 al massimo.

Si sottolinea che, sempre e comunque durante gli interventi programmati, L'ASSE Nord Sud sarà transitabile in entrambe le direzioni. Ad essere chiusa per lavori in ogni turno sarà alternativamente una delle due corsie, o quella di marcia, o quella di sorpasso, non la carreggiata intera.

L'intervento nel suo complesso prevede la pulizia dei bordi stradali, la rimozione del materiale accumulatosi nel tempo che favorisce la crescita di erbe ed arbusti infestanti e l'otturazione delle caditoie stradali, la pulizia delle canalette laterali per permettere il corretto deflusso delle acque meteoriche, la disostruzione delle caditoie ormai completamente intasate, la potatura delle essenze arboree presenti nello spartitraffico centrale e a bordo strada, la segnaletica stradale verticale ed orizzontale, la raccolta dicopertoni, pezzi di lamiera, pezzi di carrozzeria, vetro, plastica ecc.

La cittadinanza verrà di volta in volta informata dei singoli interventi. La manutenzione straordinaria avrà la durata presumibile di 3-4 i mesi, ma con cadenza bisettimanale (martedì e giovedì), non giornaliera, per limitare i disagi.