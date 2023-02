Scatta l'allarme all'ufficio postale, sventato l'assalto allo sportello: banditi in fuga

ANCONA - Tentano l'assalto all'ufficio postale, scatta l'allarme e si danno alla fuga. E' quanto successo nella notte presso la filiale di via Candia. Ora i banditi sono in fuga.

A sventare l'assalto sono stati gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Ancona. I poliziotti hanno raggiunto la zona in pochi minuti ed al loro arrivo dei banditi non c'era più traccia. I malviventi infatti, sentendo l'allarme suonare, avevano prontamente lasciato la zona a mani vuote. Acquisiti tutti gli elementi del caso, sono attualmente in corso da parte della polizia tutte le attività per individuare i responsabili.